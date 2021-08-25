Джакарта, 25 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что 5669 граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Таиланде.

Согласно полученным данным, 4734 гражданина Индонезии переболели коронавирусом за границей, 234 человека умерли от COVID-19, а 695 человек все еще находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии около 75−80 миллионов человек в Азии оказались за чертой бедности.