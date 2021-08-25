Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону бывший начальник отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов осуждён за крупную взятку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В решении суда указано, что в 2020 году подсудимый, находясь на рабочем месте, лично получил от мужчины 400 тыс. рублей за завершение исполнительного производства в связи с истечением срока давности. Свою вину в получении взятки судебный пристав признал.

Суд оштрафовал коррупционера на 3 млн рублей.