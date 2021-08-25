Варшава, , 09:22 — REGNUM 24 августа правительство Польши одобрило проект государственного бюджета на 2022 год с учетом улучшенных прогнозов экономического роста. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Благодаря тому, что проект бюджета на 2022 год был принят правительством, теперь он поступит на рассмотрение Совета общественного диалога. В конце сентября его повторно рассмотрит Совет министров, после чего документ будет внесен в Сейм на голосование.

Во время обсуждения проекта госбюджета, которое состоялось перед голосованием, глава министерства финансов Польши Тадеуш Косьциньский отметил, что, несмотря на прогнозы экономического роста в 2022 году на уровне 4,3%, в бюджет были заложены более высокие показатели.

«По нашим прогнозам, ВВП в текущем году увеличится на 4,9%, а в следующем году — на 4,6%. Инфляция, в свою очередь, составит 3,3%», — заключил он.