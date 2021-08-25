Киев, 25 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Украинский журналист Дмитрий Василец заявил о полном провале «декоммунизации» на Украине в связи с участием советской техники в военном параде в честь дня независимости страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Он отметил, что на параде из авиационной военной техники были представлены советские вертолеты Ми-24, Ми-8, советские штурмовики Су-25. 4, советские истребители Су-27, советский транспортник Ан-26, Ан-70 и Ил-76, советский сверхтяжелый транспортник Ан-225, а также советский фронтовой бомбардировщик Су-24 и советский истребитель МиГ-29.

«Полный провал «декоммунизации». Зрада!!!» — написал журналист в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках празднования 30-летия украинской независимости в Киеве состоялся «марш защитников Украины», в числе которых были участники военной операции в Донбассе.

Возглавлял колонну автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, в первых рядах шли родственники погибших силовиков. Многие участники шествия были в камуфляжной форме или вышиванках, в колонне шли представители различных националистических организаций.

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