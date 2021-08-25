Сеул, 25 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Индекс физического объёма экспорта товаров из Южной Кореи в июле 2021 года составил 120,79 пункта, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, показатель растёт на протяжении одиннадцати месяцев.

Известно, что объём экспорта угля и нефтепродуктов вырос на 73,9%, металлопродукции — на 47,6%, электрооборудования — на 32,1%.

Индекс экспортных цен на товары в Южной Корее вырос в годовом исчислении на 31,4%, до 132,37 пункта. По сравнению с июнем текущего года показатель сократился на 40,7%.

Индекс физического объёма импорта товаров в Южную Корею вырос в годовом исчислении на 9,1%, до 126,44 пункта. Индекс физического объёма импорта продолжает расти на протяжении одиннадцати месяцев подряд.

Индекс импортных цен на товары составил 148,79 пункта, что на 38,2%больше по сравнению с июлем 2020 года. Показатель продолжает расти на протяжении восьми месяцев подряд.