Вашингтон, 25 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В связи с нехваткой электронных компонентов мировое производство машин может сократиться на 7−9 млн экземпляров в 2021 году. Об этом говорится в исследовании компании Boston Consulting Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

Специалисты компании пришли к такому выводу проанализировав данные автомобильной отрасли, а также аналитического агентства IHS Markit и информацию СМИ.

По прогнозу Boston Consulting Group, нормализация ситуации с дефицитом чипов произойдет не раньше второго квартала 2022 года.

«Стабилизация ожидается не ранее второго полугодия 2022 года в результате наступления эффекта из-за принимаемых мер, в том числе бронирования мощностей по монтажу плат и у других поставщиков комплектующих», — говорится в сообщении.

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что дефицит электронных компонентов на глобальном рынке может продлиться до второго квартала 2022 года.

Читайте также: «Ъ»: производители могут не оснащать авто «ЭРА-ГЛОНАСС» в 2021 году