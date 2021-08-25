Москва, , 09:21 — REGNUM Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшейся 24 августа встречи с начальником Генштаба ВС Ливана бригадным генералом Амином Аль-Армом подтвердил намерение России укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с этой ближневосточной страной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Флаг Ливана

генерал армии Валерий Герасимов «Подтверждаю наш настрой на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях. Рассчитываем, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами».

Начальник Генштаба ВС Ливана, в свою очередь, также заявил о важности для своей страны укрепления сложившегося военного сотрудничества с Россией. По его словам, российская армия и государство «сыграли большую роль в строительстве Вооружённых сил Ливана», отношения между странами установились давние и прочные, и он надеется, «что в дальнейшем они такими же и останутся».

«Наше присутствие здесь вместе в вами даёт надежду нам — ливанской армии», — подчеркнул Амин Аль-Арм.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин 24 августа провёл переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали полковником Садио Камара.

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