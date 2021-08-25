Москва, 25 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года статус «московский врач» получили 108 медицинских работников городских больниц и поликлиник. В настоящее время получить статус можно по 29 специальностям, сообщается на портале мэра столицы.

Врачи

Обладателями статуса стали специалисты в области дерматовенерологии (22 врача)», ультразвуковой диагностики (18), неонатологии (12) и эндокринологии. Всего экзамен сдавали врачи 15 специальностей.

Число медиков — обладателей почетного статуса «московский врач» превысило 1500. Первые места по количеству его обладателей занимают психиатры — 152 врача, хирурги — 139 человек и врачи общей практики — 123 специалиста.

Как сообщало ИА REGNUM, «московским врачом» можно стать сразу по нескольким направлениям, сдав отдельные экзамены. В этом случае надбавка будет начисляться за каждую специальность.

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