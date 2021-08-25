Томск, 25 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Томской области учебный год для школьников начнётся в очном формате, сообщили ИА REGNUM 25 августа в региональной администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Линейки в школах пройдут на открытом воздухе и лишь для первых и одиннадцатых классов. Их продолжительность составит не более 20 минут. Для учеников со второго по десятый классы организуют классные часы. Такое решение принял региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19.

Торжественные линейки должны пройти с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Речь идёт о социальной дистанции и масочном режиме.

В дальнейшем образовательный процесс в школах будет проходить в очном формате при обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора.

Что касается университетов, торжественные мероприятия в День знаний организуют только для первокурсников, также на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, заселение иногородних студентов в общежития будет проходить «волнами». Иностранные студенты должны пройти ПЦР-тестирование.

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