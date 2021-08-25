Пекин, 25 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan и китайская автокомпания Dongfeng представили в КНР новый среднеразмерный кроссовер Venucia V-Online. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Venucia Venucia V-Online

В основу архитектуры модели легла модульная «тележка» VSA, разработанная специально для Venucia. Также стоит отметить, что данная платформа в своём составе имеет детали от компании Renault-Nissan-Mitsubishi.

Для новинки доступны двухцветная окраска кузова, а также несколько вариантов рейлингов. Длина машины составляет около 4,56 м. Расстояние между осями колёс автомобиля равно 2,7 м.

В самой полной комплектации Venucia V-Online имеет 19-дюймовые диски, виртуальную приборную панель, спортивные сиденья, обтянутые экокожей, а также тачскрин мультимедийного комплекса.

Ранее Nissan представил хетчбэк Note Aura Nismo. Он на 80 мм длиннее и на 20 мм ниже, чем обычный Note Aura. На авторынке модель появится осенью нынешнего года.

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