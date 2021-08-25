Владикавказ, 25 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Несовершеннолетние Северной Осетии стали больше болеть COVID-19. Тенденцию к росту числа заболевших среди детей отметил 24 августа главный врач Республиканской детской клинической больницы Мурат Икаев в ходе очередного заседания оперативного штаба.

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По его словам, в настоящее время в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 131 ребенка, чего в прежние месяцы за весь период пандемии не наблюдалось. Особенно тревожно то, что рост заболеваемости наметился перед 1 сентября.

«За все время такого количества не было — 131 инфицированный ребенок. Накануне нового учебного года эта цифра настораживает», — цитирует Икаева «15-й Регион».

Врио главы РСО-Алании Серегй Меняйло поручил в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию с заболеваемостью детей в первую волну пандемии и в настоящее время для установления причин.