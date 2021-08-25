Улан-Удэ, 25 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Перед началом нового учебного года статистики подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу. Выяснилось, что на девочек-первоклассников родителям придётся потратить больше, чем на мальчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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«Собрать мальчика в первый класс на 7 тыс. рублей дешевле, чем девочку. Одежда для мальчика обойдется в 16 тыс. рублей, а для девочки — 23 тыс. рублей. На ранец с канцелярскими товарами дополнительно уйдет почти 4 тыс. рублей», — отметили в службе статистики.

Напомним, во многих регионах страны школьные товары за последний год выросли в цене. Так, в Хакасии школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали в среднем на 6,4%.

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