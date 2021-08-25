Ереван, 25 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Службу государственной охраны Армении нужно вывести из состава Службы национальной безопасности (СНБ) и подчинить главе правительства республики. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 24 августа, представляя программу правительства в парламенте Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«СНБ должна быть органом, занимающимся преимущественно контрразведывательной деятельностью, — сказал Пашинян. — На эту службу возложены полномочия, которые по большому счету, согласно нашему стратегическому видению, не должны быть возложены на неё».

Он сообщил, что пограничные войска останутся в составе СНБ, а функция борьбы к коррупцией будет возложена на Антикоррупционный комитет, который планируется вскоре создать. По мнению премьер-министра, после такой реформы служба госбезопасности в Армении усилится.

Напомним, Пашинян после внеочередных парламентских выборов 2 августа был назначен на пост премьер-министра Армении. Он сформировал новое правительство республики.