Оренбург, 25 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция в судебном порядке отстаивает кабинет для участкового, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

(сс) cocoparisienne Полиция

Правоохранители требуют от муниципальных чиновников предоставления помещения для участкового в пределах города и считают бездействие администрации незаконным. Суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав мэрию предоставить помещение, отвечающее требованиям, установленным нормативными актами для участковых пунктов полиции.

Ответчика не устроил такой исход дела, и он подал апелляцию. Рассмотрение дела назначено на 16 сентября.

Администрация города указала на отсутствие свободных муниципальных нежилых помещений.

«Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел обязан принять какие-либо меры по организации бюджетного финансирования соответствующих затрат МО «город Оренбург» на приобретение нежилого помещения для несения службы сотруднику полиции, замещающего должность участкового уполномоченного полиции», — отметили в мэрии.