Елабужский район, Татарстан, 25 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Татарии несколько дней ведутся поиски двоих подростков, которые уплыли на лодке и перестали выходить на связь. Ранним утром 25 августа стало известно, что недалеко от села Танайка волонтеры предположительно нашли тело пропавшей 16-летней девушки. Как сообщает СУ СКР по РТ, при внешнем осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

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Накануне спасатели осмотрели около 50 км береговой зоны реки Камы, методом траления была обследована акватория водоема. Всего в поиске подростков принимают участие порядка 70 человек и 18 единиц спецтехники.

По факту исчезновения подростков возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

ИА REGNUM напоминает, в городе Елабуге организованы поиски 16-летней девушки и 17-летнего молодого человека, которые утром 22 августа на моторной лодке уплыли купаться от пристани и пропали.

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