В Тюменской области за сутки площадь пожаров составила более 100 гектаров
Тюмень, 25 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки к утру 25 августа зарегистрировано девять пожаров на общей площади свыше 100 гектаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Лесной пожар
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Из них шесть лесных пожаров на общей площади 68,9 га, и три ландшафтных пожара на 37,15 га.
Утром 25 августа действовало десять лесных пожаров.
Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.