Тюмень, 25 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки к утру 25 августа зарегистрировано девять пожаров на общей площади свыше 100 гектаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

skeezy Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Из них шесть лесных пожаров на общей площади 68,9 га, и три ландшафтных пожара на 37,15 га.

Утром 25 августа действовало десять лесных пожаров.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.