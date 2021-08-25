Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области сохраняется погода с температурой воздуха на 2−3 градуса ниже климатической нормы. Утром в Петербурге всего +11 градусов, дневная температура в Петербурге не превысит +16 градусов, в Ленобласти — не более +17 градусов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

«Сегодня условия погоды будет определять передняя часть циклонического вихря, центр которого сегодня окажется над западом Карелии», — сообщил 25 августа ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

По данным петербургского гидрометцентра, в четверг, 26 августа, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Ленинградской области характер погоды аналогичный, температура воздуха ночью +7…+12 градусов, местами до +4 градусов, днем +13…+18 градусов.