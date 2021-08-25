Уфа, 25 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Жара вновь поставила температурный рекорд в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

LuidmilaKot Жара

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Сообщается, что 24 августа на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура воздуха +36,4°С. Тем самым был побит температурный рекорд 1940 года (тогда столбик термометра поднялся до отметки +34,2°С).

Отмечается, что на метеостанциях Зилаир и Пост ГМЦ ул. Р. Зорге 25/2 максимальные температуры воздуха составили от +31,3° до +37,3°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 августа в регионе был побит температурный рекорд 2016 года.