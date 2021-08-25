Якутск, 25 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. На территории Якутии за последние 24 часа было ликвидировано пять лесных пожаров на площади более 411 тыс. га. Об этом 25 августа сообщает оперативный штаб региона в своем Телеграм-канале.

Лесной пожар

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«За прошедшие сутки локализовано шесть пожаров на площади 302 209 га, ликвидировано пять пожаров 411 240 га, обнаружено 12 на площади 2072 га», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по состоянию на 25 августа в Якутии действуют 50 лесных пожаров, на работах по ликвидации которых задействовано 1247 человек, 107 единиц техники и 12 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество действующих в России природных пожаров уменьшилось на 95 за сутки 24 августа.