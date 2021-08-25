Каменск-Уральский, Свердловская область, 25 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Пожарные проверяют информацию о возгорании в деревне Монастырке (входит в состав Каменска-Уральского, Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Jan-Peter Palmunen Дым

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Сведения о возможном инциденте поступили агентству от местных жителей. В районе рядом с деревней невозможно дышать из-за дыма, отмечают горожане.

«Для проверки выехали пожарно-спасательные подразделения», — сообщают в главке. Пока неизвестно, что же могло произойти в Монастырке или её окрестностях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в регионе перекрыли трассу из-за лесного пожара.