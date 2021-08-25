Москва, 25 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России приняло решение об оснащении новейших ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР), сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Mil.ru Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник»

По их словам, она отличается компактностью и при этом способна поражать цели на расстоянии до 20 км днем и ночью в любую погоду.

Кроме того, новые ракеты получат модернизированные вертолеты Ми-28Н и Ка-52, которые будут доведены до уровня Ми-28НМ и Ка-52М.

Помимо ударных, новыми боеприпасами будут вооружены транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».

Как сообщало ИА REGNUM, Ми-28НМ «Ночной охотник» является новейшей модификацией советского и российского ударного вертолёта Ми-28.

Разработка новой модификации началась в 2009 году, в 2019 году вертолёт прошёл испытания Сирии. В конце 2020 года в Министерство обороны РФ была передана первая серийная партия вертолётов Ми-28МН.

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