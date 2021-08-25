Джакарта, 25 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Танкер под флагом Багамских островов был задержан индонезийским судном за нарушение территориальных вод Индонезии, сообщает Kompas.

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Задержанное в Индонезии судно подозревается в хищении около 300 000 баррелей сырой нефти из Камбоджи.

Судно задержали, когда оно стояло на якоре в территориальных водах Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда Индонезии Ида Фаузия заявила, что в период с января по июль 2021 года на родину вернулись 7598 индонезийских рабочих-мигрантов.