В Москве очистили от ила и укрепили берега 12 прудов
Москва, 25 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Москве проводятся работы по восстановлению прудов, сообщил 25 августа вице-мэр столицы Пётр Бирюков.
Марина Захарова ИА REGNUM
Пруд
По его словам, реконструкция уже завершена на 12 объектах, ещё на 15 работы продолжаются.
«Полностью приводим водоёмы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды», — приводит слова Бирюкова сайт мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра отметил, что водоёмы являются важной частью формирования городской среды.