Москва, 25 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Москве проводятся работы по восстановлению прудов, сообщил 25 августа вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Марина Захарова ИА REGNUM Пруд

По его словам, реконструкция уже завершена на 12 объектах, ещё на 15 работы продолжаются.

«Полностью приводим водоёмы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды», — приводит слова Бирюкова сайт мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра отметил, что водоёмы являются важной частью формирования городской среды.