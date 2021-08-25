Барнаул, 25 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 25 августа 2021 года от коронавируса привились 606 849 человек (+5742 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Mos.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 127 679 жителей региона получили первую прививку (на 347 меньше, чем сутками ранее) и 477 947 человек (+5992 за минувшие сутки) полностью привиты.

Данные о числе тех, кто прошёл повторную вакцинацию выглядят весьма странно. Накануне, 24 августа, было сказано об 1126 ревакцинированных, а сегодня таковых стало на три человека меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 782 793 комплекта вакцины.

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