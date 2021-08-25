Горно-Алтайск, 25 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы на особо охраняемой территории. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, фигурантом дела оказался известный видеоблогер.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

Ранее мужчина опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как проник на территорию Алтайского заповедника, наловил рыбы и зажёг костёр. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и подтвердили факт нарушения.

«В сентябре 2020 г. мужчина, 1984 г.р., находясь на территории заповедника в долине реки «Кыга» произвел незаконный вылов 8 особей рыбы породы «Хариус», причинив животному миру РФ в лице ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник» ущерб на сумму 7400 рублей», — отметили в прокуратуре.

Как отмечается, блогер ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил на территории заповедника. Теперь нарушителю грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 480 часов либо лишение свободы.

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