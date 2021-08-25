Москва, 25 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за первые шесть месяцев 2021 года вырос до 13 трлн 574,6 млрд рублей или 11,7% ВВП. Об этом говорится в материалах Счётной палаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В ведомстве уточнили, что объём фонда в рублевом эквиваленте увеличился на 28,9 млрд рублей, или на 0,2%. При этом на счетах Банка России находится 8 трлн 313,3 млрд рублей из средств ФНБ (7,2% ВВП), а ещё 5 трлн 261,3 млрд рублей (4,6% ВВП) размещены в иных финансовых активах.

Из средств ФНБ использованы 14,1 млрд рублей. Из них 11,1 млрд. рублей пошли на покрытие дефицита федерального бюджета, а 3 млрд рублей — на софинансирование пенсионных накоплений.

Как сообщало ИА REGNUM, российский госдолг в первом полугодии 2021 года вырос на 1,5 трлн рублей — до 20,4 трлн рублей.

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