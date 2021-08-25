Луганск, , 09:00 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские силовики два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«Киевские силовики два раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР», — приводит сообщение представительства Луганский информационный центр.

Уточняется, что обстрел с украинской стороны велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, и что был обстрелян район села Желобок.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России, а республики Донбасса — самостоятельными государствами.