Оренбург, 25 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 августа из-за крупной коммунальной аварии, подтопленными оказались частные дома, гаражи и дорога. Оренбуржцы говорят, что образовалось «целое море». «Наводнение» наблюдается на ул. Сахалинская, в переулке Дальний.

Vk.com/Типичный Оренбург Последствия прорыва водовода

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе водоканала, на водоводе диаметром 500 мм по пер. Дальний произошла утечка воды. В настоящее время она локализована. Специалисты оренбургского водоканала проводят комплекс мероприятий по устранению последствий повреждения.

В зону ограничения водоснабжения попали три частных дома. В восстановительных работах задействованы 15 специалистов предприятия и 13 единиц техники.