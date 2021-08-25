Екатеринбург, 25 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Свердловская область по итогам конкурса Минкультуры РФ получит дополнительное федеральное финансирование в размере десяти миллионов рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту «Культура». На эти средства будет обновлена Талицкая центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл библиотечно-информационного центра Талицкого городского округа.

Cian Akril Герб Свердловской области

В ближайшем будущем перед жителями библиотека предстанет в новом (внутреннем) дизайне, учитывающем современные требования к библиотечному пространству.

Пока же идёт трансформация внешняя: прошёл ремонт внутренних помещений и внешнего фасада здания, была выделена и отремонтирована дополнительная площадь под хранение библиотечного фонда, в результате высвободилось пространство для организации более комфортного обслуживания читателей. И всё это за счёт средств местного бюджета, благодаря заботе и поддержке администрации Талицкого городского округа. В настоящий момент в библиотеке идёт замена отопительной системы.

Отметим, в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году в Свердловской области будет создано пять модельных библиотек. Из федерального бюджета ранее было выделено 30 миллионов рублей — по 10 миллионов на модернизацию учреждений культуры в Серове, Березовском, Красноуральске. Две библиотеки будут созданы за счёт средств регионального бюджета — в Ирбитском районе и Каменске-Уральском. Открытие Талицкой центральной районной библиотеки имени Поклевских-Козелл также состоится в этом году.

Напомним, модельная библиотека — это современное учреждение культуры, которое обладает оптимальным набором материальных и информационных ресурсов, позволяющим осуществлять качественное библиотечно-информационное обслуживание. В модельных библиотеках создаётся уютный и комфортный интерьер, появляются точки доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной базе ЛитРес, обновляется книжный фонд.