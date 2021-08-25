Барнаул, 25 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4 554 человека, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Тяжелобольных насчитывается 651 (-4 за минувшие сутки), из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ (за минувшие сутки данные не изменились).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 129 человек, +42 за минувшие сутки) и ОРВИ (44 270 человек, + 213 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3845 детей (+22 за минувшие сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (68 905 человек, +269 за минувшие сутки) новый вирус победили 52 488 человек (+190 за минувшие сутки).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 25 человек