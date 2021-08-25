Саратов, 25 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Russian.news.cn Тестирование на наличие коронавируса. Индия

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 85 пациентов, с признаками ОРВИ — 144 человека, у 11 — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 239 заражений. Всего подтверждено 79 368 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 73 574 человека, за сутки — 227 пациентов.

Наибольшее количество заражений за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 102 случая, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 54 человека, 46 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 24 августа 613 199 человек.

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