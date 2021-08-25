Ярославль, 25 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области выразил соболезнования в связи со смертью лидера КПРФ в регионе Александра Воробёва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Воробьев

«Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким, соратникам в связи с уходом из жизни Александра Васильевича Воробьева, одного из ярких общественных и политических деятелей области, депутата областной Думы, главы региональной фракции «КПРФ». Александр Васильевич всегда был чутким, неравнодушным человеком, отзывчивым к чужим проблемам. Поднимал острые для региона вопроса и помогал в их решении. Он щедро делился с окружающими своим ценным жизненным опытом. Светлая память об этом энергичном, целеустремленном, неравнодушном, талантливом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории Ярославской области», — написал Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Воробьёв скончался 25 августа в ковид-госпитале.