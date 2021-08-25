Москва, 25 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября состоится IV форум социальных инноваций регионов России. Участие в форуме бесплатное, но нужно зарегистрироваться и иметь QR-код, сообщается на портале мэра столицы.

Picserver.org Инновации

Главная тема форума — вызовы третьего тысячелетия. Будут обсуждаться восемь основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее.

В форуме примут участие спикеры из 13 стран мира: США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции и др. С их участием пройдет более 40 лекций и дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из дискуссий III Форума социальных инноваций регионов (Москва, 19−21 июня 2019 г.) была посвящена проблемам российской системы психоневрологических интернатов.

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