Чебоксары, 25 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Министерство образования Чувашии разработает типовые требования к одежде школьников и воспитанников детсадов. Соответствующий проект постановления внесён на рассмотрение регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

В ведомстве отмечают, что документ разработан в связи с вступлением в силу федеральных законов. Он предусматривает внесение изменений в положение о министерстве образования Чувашии.

«В функции министерства предлагается добавить разработку и утверждение типовых требований к одежде обучающихся в детских садах и школах Чувашии», — говорится в сообщении.

Проект постановления не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.

Согласно федеральному закону об образовании, государственные и муниципальные организации образования устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утверждёнными уполномоченными органами государственной власти субъектов России.