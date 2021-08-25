Ставрополь, 25 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 24 августа вечером произошел крупный пожар, в результате которого имеются пострадавшие. Среди них двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

61.mchs.gov.ru Пожар

ЧП произошло в одном из девятиэтажных домов города Буденновска. Загорелась квартира на четвертом этаже. Информация о пожаре поступила в 19:28. Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию 36 жильцов, спасены восемь человек, четверо — госпитализированы.

«Пострадали четыре человека, из них двое детей. Они направлены в центральную районную больницу с диагнозом отравление угарным газом», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

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