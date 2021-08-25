Кливленд, США, 25 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Кэти Макнелли во втором круге турнира в Кливленде (США). Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Carine06 Дарья Касаткина

Касаткина три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, одна двойная ошибка и 5 из 12 брейков.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.