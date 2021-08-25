Новосибирск, 25 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом прибыл в Новосибирскую область. В его рамках вице-премьер оценил ход работ по строительству многофункциональной ледовой арены. На ней пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Правительство Новосибирской области Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом прибыл в Новосибирскую область

Как сообщает региональное правительство, в осмотре приняли участие первый заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Строительство ледовой арены ведется по поручению президента. Здесь пройдут матчи первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которые стартуют в конце декабря 2022 года и продлятся до 6 января 2023 года. Из федерального бюджета уже выделено около 4,5 млрд рублей на софинансирование строительства объекта. А всего стоимость возведения арены, в ценах 2019 года, оценивалась в 10,2 млрд», — сказал Дмитрий Чернышенко.

На данный момент уровень технической готовности объекта составляет 56%. Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Причиной необходимости проведения корректировки стали изменения конструктивных решений при строительстве арены.

«Прошу вас скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ. Андрей Александрович, возьмите это на личный контроль. Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата», — добавил вице-премьер.

Он также поручил Андрею Травникову — председателю попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» — сделать всё для того, чтобы воспитанники местной «Сибири» вошли в число игроков молодежной сборной России на МЧМ-2023.

Губернатор Андрей Травников пообещал, что многофункциональная ледовая арена будет построена своевременно и сдана в сентябре 2022 года.

Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание от первоначального графика. На объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы. На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия. Строительство объекта находится на особом контроле регионального правительства», — сказал Травников.

Строительство ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Параллельно со строительством ледовой арены на действующей эстакаде метрополитена возводится станция метрополитена «Спортивная». Идут строительство и реконструкция ряда объектов транспортной инфраструктуры — в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы по развитию дорожной сети будут выполнены в срок, как и работы по благоустройству прилегающей к новой ледовой арене территории.