Уфа, 25 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели тракториста устанавливают в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

(сс) Solitude Трактор

Сообщается, что 20 августа 62-летний машинист Чишминского отделения Кармаскалинского филиала МТС «Центральная» возвращался с поля домой и съехал в овраг пастбища Чувалкиповского сельского поселения. В результате трактор опрокинулся, а мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии устанавливают причины гибели слесаря.