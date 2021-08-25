Красноярск, 25 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае управление Роспотребнадзора проверило школы на соблюдение требований санитарного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе ведомства, в ходе проверок специалисты провели около 800 лабораторных исследований, в том числе питьевой воды и воздуха.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьная линейка

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Как пояснили в управлении, в ряде школ выявили нарушения. Речь шла о неполном обеспечении ученической мебелью, несоответствии требований к освещению, нарушениях требований к материально-технической базе пищеблоков, сбоях систем водоснабжения. К началу нового учебного года нарушения устранили.

«На сегодняшний день практически все школы Красноярского края готовы к новому учебному году», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2021/2022 учебном году в Красноярском крае планируют открыть 1050 общеобразовательных организаций, в которых будут обучаться около 362 тысяч школьников.

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