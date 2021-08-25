Москва, 25 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Москве пройдёт IV форум социальных инноваций регионов, сообщает 25 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

В нём примут участие спикеры из 13 стран, среди которых США, Израиль, Великобритания, Германия, Швейцария и Франция. Мероприятие состоится в Гостином Дворе с 9 по 11 сентября. Планируется проведение свыше 40 лекций и дискуссий с участием экспертов мирового уровня. Кроме того, ожидаются презентации новейших технологий и выставка социальных проектов регионов России.

«Главной темой этого года станут вызовы третьего тысячелетия, — рассказала о предстоящем событии вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. — Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего».

Заместитель мэра добавила, что совместно с ведущими мировыми экспертами обсудят то, «что нас ждет в ближайшие 50 лет, какие профессии нужны в новой реальности, как противостоять старости, и обсудим другие актуальные темы».