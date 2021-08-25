Нью-Дели, 25 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Компания Tata Motors представила тизерное изображение нового субкомпактного кроссовера Punch. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Tata Motors Tata Punch

В модельной линейке компании новинка будет располагаться чуть ниже, чем модель Nexon. Причем длина последнего составляет всего 3994 мм. Этот компактный кроссовер был представлен на авторынке в 2017 году.

Кроссовер Punch будет еще меньше, чем Nexon. Его длина составит 3,84 м. При этом размер колесной базы будет равен 2,45 м.

Под капотом новинки стоит 1,2-литровый двигатель мощностью 83 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая механическая коробка передач или «робот».

Цена модели составляет около 10 тыс. долларов (740 тыс. рублей). Новинка будет представлена в сентябре в рамках выставки Auto Expo 2021 в Нью-Дели.

Ранее компания Tata Motors представила в Индии новый электромобиль Tigor EV 2021 года.

Читайте также: Haval представил новый кроссовер Shenshou