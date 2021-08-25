Бирмингем, Великобритания, 25 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. «Фулхэм» одержал победу над «Бирмингем Сити» в матче второго раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Фулхэма» голы забили нападающий Джей Стэнсфилд на 26-й минуте и защитник Энтони Робинсон на 92-й.

Таким образом, «Фулхэм» вышел в третий раунд Кубка английской лиги.

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