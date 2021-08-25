В Чувашии повысят предельный возраст для получения стипендии главы
Чебоксары, 25 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Чувашии планируется повысить возрастной ценз для молодёжи для получения стипендии главы республики. Соответствующий проект постановления разработало министерство образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Изменения планируется внести в постановление правительства, принятое в 2008 году, о предоставлении стипендии главы Чувашии за особую творческую устремлённость. По итогам конкурсного отбора её ежемесячно получают представители молодёжи в течение года.
«Претендентами на получение стипендии могут быть граждане Российской Федерации, возраст которых на день подачи документов, составляет от 14 до 30 лет, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании, проживающие на территории Чувашской Республики», — говорится в действующем постановлении.
Согласно новой редакции, предлагается повысить возрастной ценз молодёжи с нынешних 30 лет до 35 лет включительно.
В министерстве образования отмечают, что данное решение не повлечёт за собой выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашии.