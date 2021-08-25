Чебоксары, 25 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Чувашии планируется повысить возрастной ценз для молодёжи для получения стипендии главы республики. Соответствующий проект постановления разработало министерство образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

Изменения планируется внести в постановление правительства, принятое в 2008 году, о предоставлении стипендии главы Чувашии за особую творческую устремлённость. По итогам конкурсного отбора её ежемесячно получают представители молодёжи в течение года.

«Претендентами на получение стипендии могут быть граждане Российской Федерации, возраст которых на день подачи документов, составляет от 14 до 30 лет, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании, проживающие на территории Чувашской Республики», — говорится в действующем постановлении.

Согласно новой редакции, предлагается повысить возрастной ценз молодёжи с нынешних 30 лет до 35 лет включительно.

В министерстве образования отмечают, что данное решение не повлечёт за собой выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашии.