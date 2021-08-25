Москва, 25 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы mos.ru усовершенствован онлайн-сервис проверки эвакуации автомобилей. Теперь можно найти свой автомобиль, если его переместили из-за ремонтных работ, сообщается на сайте мэра столицы.

Mos.ru Эвакуация неправильно припаркованного автомобиля в Москве

Москвичам напомнили, что дорожные службы имеют право переставить припаркованный автомобиль, мешающий ремонту дорог. Новый сервис отображает, на какой стоянке разместили машину.

В случае перемещения из-за ремонтных работ никакие выплаты с автомобилиста не взимаются. Ранее на mos.ru была доступна информация только о местоположении автомобилей, эвакуированных из-за нарушений правил парковки.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на портале mos.ru жителям Москвы доступно более 380 электронных услуг.

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