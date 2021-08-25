Тбилиси, 25 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Грузинские производители муки из-за роста цен на пшеницу в России будут искать поставщиков в других странах. Об этом 24 августа сообщил журналистам глава Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава.

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«За последние десять дней цена импортируемой из России пшеницы выросла примерно на $20 и сейчас составляет в среднем $280 — $285 за тонну», — сказал Силагава.

Он сообщил, что в Грузии рассчитывают на поставки зерна из Казахстана. Там обычно продают излишки зерна в Афганистан, но в этом году из-за нестабильной ситуации в той стране часть пшеницы может поступить на другие рынки. Это будет известно после 15 сентября, когда в Казахстане начнут собирать урожай.

Силагава добавил, что на Украине цены на пшеницу всегда были стабильно выше. Также в последнее время наблюдается рост её стоимости и в странах Евросоюза.

Стоит отметить, что Грузия обычно закупает за рубежом до 85% от потребности в пшенице. В основном закупки производятся в России.