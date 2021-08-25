Сеул, 25 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Начальник штаба военно-воздушных сил Южной Кореи Пак Ин Хо посетит США с 25 августа по 3 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе поездки представитель Южной Кореи встретится с командующим Космическими силами США генералом Джоном Рэймондом и командующим Тихоокеанскими ВВС генералом Кеннетом Уилсбахом.

Предполагается, что представители двух стран обсудят вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества и южнокорейско-американский альянс. По итогам переговоров запланировано подписание меморандума о формировании совместного консультативного органа по космической политике.

Пак Ин Хо также примет участие в совещании командующих ВВС 19 стран Тихоокеанского региона.