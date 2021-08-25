Москва, , 08:41 — REGNUM Вооруженные силы России перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72 и выполнили стрельбы на большие дальности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Т-72 (с) Анна Андреева

«Российские танкисты 201-ой военной базы выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72 на большие дальности по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в горах Таджикистана», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на полигоне Ляур танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из крупнокалиберного зенитного пулемёта. «трельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 м до трёх километров.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения РФ, Таджикистана и Узбекистана также прошли с 30 июля по 10 августа. В ходе мероприятия военнослужащие отработали обеспечение территориальной целостности стран Туркестана.

В ходе совместных учений военные отработали практические действия по уничтожению бандформирований, охране объектов и ведению воздушной разведки. От России в них приняли участие 1,8 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Большую их часть составили подразделения 201-й российской военной базы.