Москва, 25 августа 2021, 08:41 — REGNUM Вооруженные силы России перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72 и выполнили стрельбы на большие дальности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Отмечается, что на полигоне Ляур танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из крупнокалиберного зенитного пулемёта. «трельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 м до трёх километров.
Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения РФ, Таджикистана и Узбекистана также прошли с 30 июля по 10 августа. В ходе мероприятия военнослужащие отработали обеспечение территориальной целостности стран Туркестана.
В ходе совместных учений военные отработали практические действия по уничтожению бандформирований, охране объектов и ведению воздушной разведки. От России в них приняли участие 1,8 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Большую их часть составили подразделения 201-й российской военной базы.