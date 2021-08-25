Лондон, 25 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В общей сложности 100 человек были задержаны полицейскими Лондона, начиная с 22 августа на акциях протеста природозащитного движения Extinction Rebellion. Об этом 24 августа лондонская полиция сообщила на своей странице в Twitter.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

За истекшие сутки число задержанных составило 40. Активисты организации требуют от властей прекратить финансирование проектов, связанных с невозобновляемыми источниками энергии. В знак протеста они пытаются перекрывать улицы Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Лондоне были задержаны шестеро участников акции протеста против вакцинации и введения COVID-пропусков.