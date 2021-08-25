Рабат, 25 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Несмотря на разрыв дипломатических отношений со стороны Алжира, Марокко «останется надёжным и верным партнёром алжирского народа». Об этом заявили в министерстве иностранных дел Марокко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

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В ведомстве добавили, что страна «будет продолжать действовать благоразумно и ответственно для развития здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба».

Решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения с королевством в Марокко восприняли с сожалением, назвав его «неоправданным, но ожидаемым решением».

«Королевство Марокко приняло к сведению одностороннее решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения с Марокко с этого дня», — говорится в тексте распространённого 24 августа заявления МИД королевства. — Марокко категорически отвергает лежащие в его основе ложные, даже абсурдные предлоги».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа алжирский министр иностранных дел Рамтан Ламамра объявил о разрыве отношений Алжира с Марокко. По его словам, Рабат виновен во «враждебных действиях» в отношении Алжира.

Ламамра пояснил, что Алжир пошёл на разрыв дипломатических отношений с Марокко из-за того, что Рабат является организатором массового шпионажа за алжирскими гражданами, при этом использовалась израильская программа для компьютерной слежки Pegasus.

Напомним, Алжир и Марокко конфликтуют из-за Западной Сахары, которую признают в Алжире и не признают в Рабате.