Москва, 25 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Количество действующих в России природных пожаров уменьшилось на 95 за сутки 24 августа. Об этом сообщает 25 августа пресс-служба Авиалесоохраны.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

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Эти пожары на пройденной огнём площади 417 792 га ликвидировали лесопожарные службы и привлеченные лица. По состоянию на начало новых суток в РФ действовало 197 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению.

Больше всего таких пожаров остаётся в Якутии — 31 и Свердловской области — 49. Всего в борьбе с огнём задействован 8431 человек, 1761 единица техники и 34 воздушных судна. Наблюдают за лесопожарной обстановкой 79 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 августа в России ликвидировали 117 природных пожаров. Президент Владимир Путин заявил, что регионы получат ещё 24 млрд рублей на борьбу с огнём.

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